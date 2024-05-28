"Моє майбутнє? Рішення вже ухвалене, але я поки не можу вам сказати. Ви дізнаєтесь усе після фіналу Ліги чемпіонів. Не наполягайте, я вам не відповім.

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Я завжди говорив, що хочу звершити кар'єру в Реалі. Це те, чого я справді хочу, але я не знаю, що станеться наступного року. Це була б мрія, це мій дім, клуб мого життя. Я хочу попрощатися, як Тоні Кроос.

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Мої стосунки з Карло Анчелотті завжди були хорошими. Я не знаю, звідки беруться чутки про роботу в його штабі, але ні. Ні помічником, ні другим тренером не буду. Я все ще гравець, ось що я хочу робити! Я хочу грати", – сказав Модріч в ефірі El Partidazo de COPE.

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Нагадаємо, чинний контракт 38-річного хорвата завершується цього літа. За чутками, сторони домовилися про продовження співпраці. Модріч перебуває в Реалі уже 12 років. За цей час виграв з клубом 25 трофеїв. Зокрема, чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів. Шанс здобути п'ятий кубок буде 1 червня, у фіналі проти Борусії Дортмунд.