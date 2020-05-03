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Скрипник відверто оцінив рівень чемпіонату Білорусі

3 травня 14:22 1172 Читать на русском
Скрипник відверто оцінив рівень чемпіонату Білорусі
Віктор Скрипник / Фото з відкритих джерел

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився думками щодо сусідньої першості.

"Іноді вдається подивитися якісь ретро матчі, іноді потрапляю на трансляції матчів чемпіонату Білорусі. Тому у снах футбол не бачу, хоча вже за ним скучив.

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Не буду коментувати рішення білорусів продовжувати чемпіонат. Значить, вони так вирішили, нам залишається лише побажати їм удачі. Рівень? Нормальний. Комусь подобається, комусь ні. Зрештою, іншого футболу у нас зараз і немає", – сказав Скрипник у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною, де чемпіонат не просто не зупинили, але й проводять матчі за участю глядачів.

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Світ Білорусь Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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