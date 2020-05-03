Скрипник відверто оцінив рівень чемпіонату Білорусі

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився думками щодо сусідньої першості.

"Іноді вдається подивитися якісь ретро матчі, іноді потрапляю на трансляції матчів чемпіонату Білорусі. Тому у снах футбол не бачу, хоча вже за ним скучив.

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Не буду коментувати рішення білорусів продовжувати чемпіонат. Значить, вони так вирішили, нам залишається лише побажати їм удачі. Рівень? Нормальний. Комусь подобається, комусь ні. Зрештою, іншого футболу у нас зараз і немає", – сказав Скрипник у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Білорусь залишається єдиною країною, де чемпіонат не просто не зупинили, але й проводять матчі за участю глядачів.

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