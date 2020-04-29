"У тебе немає прав, ти – раб": російський футболіст наїхав на Путіна, його покарали і пропонують покинути країну

Голкіпер Євген Фролов, що виступає за самарські Крилья Совєтов, дав інтерв'ю, яке наробило галасу у всій Росії.

У своєму інтерв'ю 32-річний Фролов розкритикував російську владу – дісталося і Володимиру Путіну.

"На народ чиновникам наплювати: потрібні як раби, робоча сила. Зараз дуже модно називати це кріпосним правом. Закони нас здавлюють і душать податками, тільки спробуй не заплатити. Як за часів кріпосного права: у тебе немає ніяких прав і свобод по суті. Ти – раб.

Коли пішла тема з урізанням зарплат у футболістів, на спортсменів всі накинулися: "За що вам платити такі гроші?". При цьому жоден чиновник у Думі не сказав: "Давайте собі зменшимо". Якби вони так сказали і зробили, люди б їх почали поважати. Влада на нас "заб'є" і скаже: "Грошей немає, але ви тримайтеся". У них на все для себе гроші є. Для людей немає нічого.

У Росії помер 22-річний футболіст за дивних обставин – відео в день його смерті зворушило зірок і відомого українця

Те, що говорить президент по телевізору – це лише слова. Реальних справ ніяких немає. Ніякі банки не дадуть пільгові кредити чи відстрочку. Кредитні канікули – їх немає. Президент сказав: "Треба". Але його ніхто не слухає. Люди пишуть з проханням позичити гроші, щоб оплатити кредити. Кажуть, що банки вимагають ще більше. А грошей немає, тому що немає роботи. І що робити?

І таких моментів, коли президент говорить одне, а в житті все по-іншому – їх мільярд. У футболі команда слухає свого лідера, якщо капітан сказав – треба робити. А тут, коли президент Росії, національний лідер говорить – зробити так-то, а нічого не роблять, він або не лідер, або його не поважають. Або просто так це говорить по телевізору. Хочеться відкрити людям очі: все, що нам говорять по телевізору – зло. І в реальному житті все по-іншому", – цитує Фролова Championat.

Інтерв'ю отримало значний резонанас – Крилья Совєтов вже оштрафували голкіпера. "Позиція клубу не співпадає з висловлюваннями Фролова. Він порушив пункт свого контракту і заподіяв шкоду інтересам клубу. Футболіст понесе покарання відповідно до положення про дисциплінарні стягнення", – йдеться в офіційній заяві клубу.

"Направляли автомат прямо в обличчя": легіонер Таврії – про окупацію Росією і страх, якого не забуде ніколи

Відомий російський боксер Микола Валуєв, який є депутатом Держдуми, відповів голкіперу. "Не можу зрозуміти, що сталося з цим чоловіком і в якому місці він раб. Якісь загальні слова без аргументації. Та сама влада, яка тримає його під ковпаком, платить йому гроші. Він каже про оплату податку чи штрафу вчасно. Але у нас чітко знають, що на оплату штрафу є пільговий час, коли можна оплатити лише відсоток від штрафу. Якщо ти не платиш податків, то кисень перекривають, і ти не можеш виїхати за кордон. Так відбувається і з тими, хто не платить аліментів і штрафів. Може, Фролов хотів привести в приклад інші країни, де так не роблять? Ну, в якійсь сонячній країні Лумумбі так не роблять. Тоді треба їхати в Лумумбу і жити вільним життям", – сказав Валуєв.

Агент Дмитро Селюк закликав Крилья Совєтов розірвати контракт із Фроловим. "Більш дурного висловлювання від футболіста складно придумати. Потрібно розуміти, що він грає в команді зі стовідсотковим державним забезпеченням і регулярно отримує там зарплату. Фролову треба було сказати, яку суму і протягом якого часу він заробляв від держави, як він купив на ці гроші Феррарі. А потім би вже говорив про те, як погано живеться народу. Не йому це говорити. Раби на Феррарі не їздять!

Клуб повинен розірвати контракт з людиною, яка підставила практично все керівництво", – цитує Селюка Sport24. До слова, критика агента вже не дуже актуальна. Сам футболіст декілька років тому зізнався, що придбати Феррарі було його молодечою мрією, але дуже швидко зрозумів непрактичність такої машини в Росії, тому з легкою душею продав спорткар.

Ракицький та інші українці потрапили під гучне скорочення зарплат у Росії, а Сьомін спровокував наїзд екс-тренера Динамо