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Скрипник откровенно оценил уровень чемпионата Беларуси

14:22 93 Читати українською
Скрипник откровенно оценил уровень чемпионата Беларуси
Виктор Скрипник / Фото из открытых источников

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился мыслями относительно соседнего первенства.

"Иногда удается посмотреть какие-то ретро матче, иногда попадаю на трансляции матчей чемпионата Беларуси. Поэтому во сне футбол не вижу, хотя уже за ним соскучился.

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Не буду комментировать решение белорусов продолжать чемпионат. Значит, они так решили, нам остается только пожелать им удачи. Уровень? Нормальный. Кому-то нравится, кому-то нет. В конце концов, другого футбола у нас сейчас и нет", – сказал Скрипник в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Беларусь остается единственной страной, где чемпионат не просто не остановили, но и проводят матчи с участием зрителей.

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Мир Беларусь Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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