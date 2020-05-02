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Білоруський клуб через коронавірус їхав на матч чемпіонату в незвичних умовах – це не допомогло уникнути приниження

2 травня 21:51 341 Читать на русском
Білоруський клуб через коронавірус їхав на матч чемпіонату в незвичних умовах – це не допомогло уникнути приниження
Дніпро Рогачев / Фото з відкритих джерел

Попри заяви керівництва білоруської держави про відсутність значних проблем з COVID-19 в країні футбольні клуби продовжують перестраховуватись.

Друголіговий Дніпро з Рогачова вирушив на черговий матч чемпіонату проти місцевого Полоцька спеціальним транспортом. Команда прибула на поєдинок у ізольованому персональному купейному вагоні потяга.

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"Висловлюємо величезну подяку Білоруській залізниці, яка надала нам новітній ізольований вагон з розташуванням "по двоє" в купе по маршруту Гомель – Рогачов – Полоцьк. Це дозволило максимально убезпечити гравців під час пандемії і створити комфортні умови для переїзду", – повідомила прес-служба клубу на своїй сторінці у соціальній мережі Вконтакте.

До слова, такі заходи безпеки не дуже допомогли команді на футбольному полі: Дніпро розгромно поступився своєму супернику з рахунком 2:8 і посів останню, одинадцяту, сходинку у групі В Другої ліги білоруської першості.

Нагадаємо, чемпіонат Білорусі залишається єдиним в Європі, який не був перерваний через пандемію коронавірусу.

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Теги
коронавірус Світ Білорусь
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