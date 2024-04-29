– Який був план і стратегія на гру?

– Як можна довше не пропустити. Бо ці перші хвилини – це вирішальне. Вже на 4-й було 0:1. Суперник був збалансований у всіх ділянках поля, тож закономірна перемога для Кривбаса.

Кривбас – Металіст 1925 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Дуже прикро, не хочеться програвати, але у нас ще 4 гри, 3 з них – домашні, все ще в наших руках. Будемо старатися. Але на цей момент це не наш рівень був, можна так сказати.

– Ви кажете про суперника. Чи очікували ви настільки важкої гри проти Кривбаса?

– Так, так воно і є. Кривбас вдома програв тільки Динамо, 3 поразки за весь період, так що дуже складно тут грати.

– Чи відчуваєте ви, що готові зараз рятувати ситуацію?

– Поки шанси є, поки є ігри і ті бали, які ми можемо заробити математично – ми повинні позитивно мріяти. Але ще раз кажу, що ми маємо десь бути більш агресивними в роботі проти м'яча. Епізодами ми нормально виглядали, але, ще раз кажу, що на даний період це найпотужніша команда, з якою я зіграв з Металістом 1925.

– Внаслідок чого можна врятувати ситуацію вашій команді? Що будете говорити, які настанови давати команді, як заряджати?

– У нас ще 4 гри, 3 домашні – це наш козир, який ми маємо використовувати.

– Приємно було зустрітися вам з Юрієм Вернидубом? Бачили, ви до матчу спілкувалися.

– Звичайно. Ми грали разом, і в нас є багато спільного. Так що це таке футбольне життя. Зустрілися, зіграли, побажали один одному доброго здоров'я – і дивимося далі, – сказав Скрипник у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, після 26-ти турів Металіст 1925 йде у турнірній таблиці УПЛ останнім, набравши 19 очок.

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