Кривбас розтрощив Металіст 1925 у матчі 26-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Кривбас – Металіст 1925 на "Футбол 24".

Кривбас повів у рахунку на 5-й хвилині – Задерака забив у нижній кут після передачі Бандейри з флангу. Попри перевагу криворіжців, другий м'яч вдалось забити аж на 38-й – Микитишин головою замкнув навіс Кузика.

Кривбас за тайм розбив Металіст 1925 – підопічні Вернидуба закріпились на п'єдесталі

Перед перервою рахунок став розгромним – це Луньов у стрибку замкнув простріл низом Дібанго. У другому таймі Мозіль ще кілька разів рятував Металіст 1925 від пропущеного гола, а гра завершилась з рахунком 3:0 на користь Кривбаса.