– Каков был план и стратегия на игру?

– Как можно подольше не пропустить. Потому что эти первые минуты – это решающее. Уже на 4-й было 0:1. Соперник был сбалансирован на всех участках поля, поэтому закономерная победа для Кривбасса.

Кривбасс – Металлист 1925 – 3:0– видео голов и обзор матча

Очень досадно, не хочется проигрывать, но у нас еще 4 игры, 3 из них – домашние, все еще в наших руках. Будем стараться. Но на этот момент это не наш уровень был, можно так сказать.

– Вы говорите о сопернике. Ждали ли вы столь тяжелой игры против Кривбасса?

– Да, так оно и есть. Кривбасс дома проиграл только Динамо, три поражения за весь период, так что очень сложно здесь играть.

– Чувствуете ли вы, что готовы сейчас спасать ситуацию?

– Пока шансы есть, пока есть игры и баллы, которые мы можем заработать математически – мы должны положительно мечтать. Но еще раз говорю, что мы должны быть где-то более агрессивными в работе против мяча. Эпизодами мы нормально выглядели, но, еще раз говорю, что на данный период это самая мощная команда, с которой я сыграл с Металлистом 1925.

– В результате чего можно спасти ситуацию вашей команде? Что будете говорить, какие наставления давать команде, как заряжать?

– У нас еще 4 игры, 3 домашние– это наш козырь, который мы должны использовать.

– Приятно ли было встретиться вам с Юрием Вернидубом? Видели, вы до матча общались.

– Конечно. Мы играли вместе, и у нас есть много общего. Так что это такая футбольная жизнь. Встретились, сыграли, пожелали друг другу доброго здоровья – и смотрим дальше, – сказал Скрипник в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 26-ти туров Металлист 1925 идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав 19 очков.

Кривбасс за тайм разбил Металлист 1925 – подопечные Вернидуба закрепились на пьедестале