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Скрипник розповів про потенційних новачків Зорі

14:12 584 Читать на русском
Скрипник розповів про потенційних новачків Зорі
Віктор Скрипник / фото: Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник  перед стартом тренувального збору поділився думками про підготовку команди до другої частини сезону.

"Футбольним людям після відпустки завжди хочеться адреналіну і нових емоцій. Хочеться знову повернутися до футболу, до цієї футбольної атмосфери. Є радість від того, що починається новий етап.

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Збори – це період, коли потрібно напружитися, адже чекає серйозна робота. Не завжди приємні тренування, але це футбольне життя і без цього нікуди. Сподіваюся, хлопці це розуміють.

Ми не можемо не звертати увагу на наш резерв. Це майбутнє нашої команди. Ми стежимо за хлопцями. Радує, що у нас є така молодь. Хочемо з ними познайомитися ближче.

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Завжди вибір футболістів дуже великий і відбір найкращих – робота непроста. Дійсно ретельно ми переглянули низку гравців, і, сподіваємося, вибір зробили правильний. Все залежить від футболістів. Ми їх запросили, а їхнє завдання – себе розвинути і показати. Довести, що зможуть скласти конкуренцію. Сподіваємося, вони нам допоможуть і виконають ті завдання, які ми ставимо", – цитує Скрипника прес-служба Зорі.

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