Скрипник розповів про потенційних новачків Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник перед стартом тренувального збору поділився думками про підготовку команди до другої частини сезону.

"Футбольним людям після відпустки завжди хочеться адреналіну і нових емоцій. Хочеться знову повернутися до футболу, до цієї футбольної атмосфери. Є радість від того, що починається новий етап.

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Збори – це період, коли потрібно напружитися, адже чекає серйозна робота. Не завжди приємні тренування, але це футбольне життя і без цього нікуди. Сподіваюся, хлопці це розуміють.

Ми не можемо не звертати увагу на наш резерв. Це майбутнє нашої команди. Ми стежимо за хлопцями. Радує, що у нас є така молодь. Хочемо з ними познайомитися ближче.

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Завжди вибір футболістів дуже великий і відбір найкращих – робота непроста. Дійсно ретельно ми переглянули низку гравців, і, сподіваємося, вибір зробили правильний. Все залежить від футболістів. Ми їх запросили, а їхнє завдання – себе розвинути і показати. Довести, що зможуть скласти конкуренцію. Сподіваємося, вони нам допоможуть і виконають ті завдання, які ми ставимо", – цитує Скрипника прес-служба Зорі.