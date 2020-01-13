Скрипник рассказал о потенциальных новичках Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник перед стартом тренировочного сбора поделился мыслями о подготовке команды ко второй части сезона.

"Футбольным людям после отпуска всегда хочется адреналина и новых эмоций. Хочется снова вернуться к футболу, к этой футбольной атмосфере. Есть радость от того, что начинается новый этап.

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Сборы – это период, когда нужно напрячься, ведь предстоит серьезная работа. Не всегда приятные тренировки, но это футбольная жизнь и без этого никуда. Надеюсь, ребята это понимают.

Мы не можем не обращать внимание на наш резерв. Это будущее нашей команды. Мы следим за ребятами. Радует, что у нас есть такая молодежь. Хотим с ними познакомиться поближе.

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Всегда выбор игроков очень большой и отбор лучших – работа непростая. Действительно тщательно мы пересмотрели ряд игроков, и, надеемся, выбор сделали правильный. Все зависит от футболистов. Мы их пригласили, а их задача – себя развить и показать. Доказать, что смогут составить конкуренцию. Надеемся, они нам помогут и выполнят те задачи, которые мы ставим", – цитирует Скрипника пресс-служба Зари.