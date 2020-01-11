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Зоря отримала пропозицію щодо трансферу Матеуса Нортона, – ЗМІ

16:21 268 Читать на русском
Зоря отримала пропозицію щодо трансферу Матеуса Нортона, – ЗМІ
Матеус Нортон / ФК Зоря

Бразильський хавбек Матеус Нортон вже найближчим часом може повернутися на батьківщину.

Представник бразильської Серії А Сеара зробив запит в український клуб щодо трансферу півзахисника Матеуса Нортона, інформує Територія Зорі.

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Раніше генеральний директор луганського клубу Сергій Рафаїлов назвав ім'я бразильця серед гравців, з якими клуб планує попрощатися.

Нагадаємо, Матеус Нортон підписав контракт із Зорею в березні 2019 року. У поточному сезоні він не зіграв жодного матчу за команду Віктора Скрипника.

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Теги
Сеара Матеус Нортон Матеус Нортон Трансфери Трансфери чемпіонату України Зоря Зоря
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