Рафаїлов: Безкоштовних футболістів не буває

Генеральний директор луганської Зорі Сергій Рафаїлов розповів про механізм трансферної політики клубу.

"Що таке перехід футболіста з однієї команди в іншу? Це рішення цілого ряду питань. І, більшою мірою, їх висувають футболіст і його агент. Все повинно зійтися. І тривалість контракту, і зарплата, і побут, і здоров'я футболіста, і наявність ігрового часу.

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Хочу відзначити головне: безкоштовних футболістів не буває. У будь-якому випадку ми платимо за підготовку футболіста. Часто цей платіж буває набагато серйознішим за трансферну вартість цього гравця. Іноді простіше заплатити трансферну вартість, ніж гроші за підготовку. Повторю ще раз: не буває безкоштовних футболістів. Бувають домовленості, так. Коли, наприклад, клуб заплатить. Або зараз, або з наступного трансферу.

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Є критерії, які я обговорюю з головним тренером щодо того, який футболіст нам потрібний. Ми дивимося вік, антопометрію, і, обов'язково, через спеціальні програми дивимося його ігри, кількість його матчів. Буває таке, що футболіста пропонують зараз, він начебто і непоганий, але у нього остання офіційна гра датована навесні 2018 року.



Підводячи підсумок, скажу: коли всі домовленості досягнуті, тоді футболіст з'являється в нашому клубі. Найважливіше в цьому, щоб цей футболіст був потрібен тренеру", – цитує Рафаїлова офіційний сайт клубу.

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