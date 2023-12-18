Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник покинул полтавский клуб, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, стороны расторгли соглашение (которое действовало до 30 июня 2025 года) по обоюдному согласию и договорились прекратить сотрудничество без компенсации.

Отмечается, что 54-летний специалист уже сегодня подпишет контракт с Металлистом 1925. Соглашение будет рассчитано сроком на 3 года.

Напомним, Скрипник возглавлял Ворсклу с июля 2022 года. На зимнюю паузу полтавчане ушли на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 23 очка. Металлист 1925 после 17-ти туров идет двенадцатым с 15-ю пунктами.

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