Скрипник: Простої гри з Динамо не чекаємо – будемо готуватися

Головний тренер Зорі задоволений перемогою над Колосом у 25-му турі Прем'єр-ліги, яка вивела його команду на чисте друге місце чемпіонату.

"Є ігри, в яких просто хочеться мати три очки. І ми сьогодні їх досягли. Хочеться легкості цих перемог. Нас вивчають, підлаштовуються. Але ми граємо в свою гру і виграємо. Цій перемозі ми дуже раді. Знали, що просто не буде.

Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Сьогодні піднялася температура повітря до 27 градусів. Кілька днів тому було всього 17. Для футболістів – це стрибок, який вплинув на нашу гру. Я радий, що ми зіграли на нуль і виграли. Готуємося далі. Тепер до нас приїжджає київське Динамо. Простої гри ми не чекаємо. Будемо готуватися.

Після вилучення гравця Колоса вони мобілізувалися, пішли на довгі передачі. На кутові, на штрафні. Наче це їхній останній шанс. Якщо ми були б на їхньому місці, то грали б точно так само. Хочу зробити комплімент Колосу. Ми теж від своєї моделі не відходимо. Вона дозволяє нам вигравати", – передає слова Скрипника офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, вже в наступному турі луганці приймуть Динамо. Матч пройде у Запоріжжі 13 червня.

Зоря в більшості перемогла Колос та вийшла на чисте друге місце в УПЛ