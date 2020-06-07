Скрипник: Простой игры с Динамо не ждем – будем готовиться

Главный тренер Зари доволен победой над Колосом в 25-м туре Премьер-лиги, которая вывела его команду на чистое второе место чемпионата.

"Есть игры, в которых просто хочется иметь три очка. И мы сегодня их добились. Хочется легкости этих побед. Нас изучают, подстраиваются. Но мы играем в свою игру и выигрываем. Этой победе мы очень рады. Знали, что просто не будет.

Заря – Колос – 1:0 – видео гола и обзор матча

Сегодня поднялась температура до 27 градусов. Несколько дней назад было всего 17. Для футболистов – это прыжок, который повлиял на нашу игру. Я рад, что мы сыграли на ноль и выиграли. Готовимся дальше. Теперь к нам приезжает киевское Динамо. Простой игры мы не ждем. Будем готовиться.

После удаления игрока Колоса они мобилизовались, пошли на длинные передачи. На угловые, штрафные. Как будто это их последний шанс. Если мы были бы на их месте, то играли бы точно так же. Хочу сделать комплимент Колосу. Мы тоже от своей модели не отходим. Она позволяет нам выигрывать", – передает слова Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, уже в следующем туре луганчане примут Динамо. Матч пройдет в Запорожье 13 июня.

Заря в большинстве победила Колос и вышла на чистое второе место в УПЛ