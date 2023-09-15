"Якщо я буду зараз шукати причину, чому ми мали слабкий вигляд в іграх, де ми програли, то всі скажуть, що це все відмазки. У футболі будь-яка дрібниця вагому роль може зіграти. Якщо ми порівняємо нинішній сезон і минулий, коли я починав тренувати Ворсклу, все так само починалося ні добре, ні погано.

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Пішли тоді всі іноземці, які відігравали визначальну роль. У другій половині чемпіонату колектив притерся, що дозволило нам видати божевільну серію без поразок і застрибнути в останній вагон єврокубків. За три тижні паузи знову пішли хлопці, які вистрілили у нас: Вася Кравець, Сефері, Олійник. Саме вони визначали обличчя Ворскли зразка минулого сезону.

Я вважаю себе професійним тренером і працюю на тих умовах, які є в клубі. При всьому моєму становищі я не маю права бити по столу кулаком і кричати: привезіть мені найкращих гравців! Я знаю, в який час ми зараз граємо у футбол, становище України під час війни. Від цього я виходжу. Ворскла не може просто дістати гроші і покласти на стіл, заплатити за хороших гравців і безболісно зайти в сезон. Повторюся, я не хочу це говорити, але я розумію, що сказане з моїх вуст звучатиме виправданням", – поділився Скрипник в інтерв'ю sport-express.ua.

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