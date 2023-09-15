"Если я буду сейчас искать причину, почему мы слабо выглядели в играх, где мы проиграли, то все скажут, что это все отмазки. В футболе любая мелочь весомую роль может сыграть. Если мы сравним нынешний сезон и прошлый, когда я начинал тренировать Ворсклу, все так же начиналось ни хорошо, ни плохо.

Скрипник понимает, откуда взялись слухи о работе в Динамо, Днепр-1 или ЛНЗ: "Меня уже женили без меня столько раз!"

Ушли тогда все иностранцы, которые играли определяющую роль. Во второй половине чемпионата коллектив притерся, что позволило нам выдать сумасшедшую серию без поражений и запрыгнуть в последний вагон еврокубков. За три недели паузы снова ушли ребята, которые выстрелили у нас: Вася Кравец, Сефери, Олейник. Именно они определяли лицо Ворсклы образца прошлого сезона.

Я считаю себя профессиональным тренером и работаю на тех условиях, которые есть в клубе. При всем моем положении я не имею права бить по столу кулаком и кричать: привезите мне лучших игроков! Я знаю, в какое время мы сейчас играем в футбол, положение Украины во время войны. От этого я исхожу. Ворскла не может просто достать деньги и положить на стол, заплатить за хороших игроков и безболезненно зайти в сезон. Повторюсь, я не хочу это говорить, но я понимаю, что сказанное из моих уст будет звучать оправданием", – поделился Скрипник в интервью sport-express.ua.

Луческу хапається за останній шанс, чого не пробачить Шахтар і ще чотири кандидати на гучну відставку в УПЛ