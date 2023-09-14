"Я знаю, в який час ми зараз граємо у футбол, становище України під час війни. Від цього я відштовхуюся. Ворскла не може просто дістати гроші і покласти на стіл, заплатити за хороших гравців і безболісно зайти в сезон. Повторюся, я не хочу це говорити, але я розумію, що сказане з моїх вуст звучатиме виправданням.

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Повірте! І 10% того, що писалося у пресі, не відповідає дійсності. Я приймаю це як належне, оскільки чутки і спекуляції у футболі йдуть із тобою рука об руку. Мене вже одружили без мене стільки разів! Про Динамо писали, Дніпро-1. ЛНЗ – останнє. Буває прокидаюся, читаю про себе таке, що мені родичі дзвонять і запитують: "Це правда?" Я кажу: "Шкода, але ні" або "Слава богу, що ні".

Це ж стосується чуток про відставку. Наш віцепрезидент Олег Вікторович виходив на публіку і говорив, що нічого і близько немає, про що писали. Люди живуть футболом і люблять його в нас. Хочуть сенсацію знайти. Я ніколи не злюся на це. Приймаю правила гри", – зазначив Скрипник в інтерв'ю sport-express.ua.

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