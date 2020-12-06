Зоря приймала СК Дніпро-1 в рамках 12-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Перший тайм за певної переваги господарів завершився без забитих м'ячів, увесь екшн суперники приберегли на другу половину зустрічі.

Зоря здолала ослаблений СК Дніпро-1 завдяки дублю Громова

Після перерви Зоря відвантажила супернику три м'ячі, два з яких забив Артем Громов. Наприкінці зустрічі дніпряни все ж зуміли відквитати один гол, але на розподіл очок це не вплинуло.

Після 12-ти турів УПЛ Зоря – 5-та, СК Дніпро-1 залишається на 12-й сходинці.

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