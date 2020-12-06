Зоря – СК Дніпро-1 – 3:1 – відео голів та огляд матчу
22:22 - Читать на русском
Зоря приймала СК Дніпро-1 в рамках 12-го туру чемпіонату України. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.
завершено
52’ Артем Громов
75’ Артем Громов
84’ Дмитро Іванісеня
52’ Артем Громов
75’ Артем Громов
84’ Дмитро Іванісеня
Перший тайм за певної переваги господарів завершився без забитих м'ячів, увесь екшн суперники приберегли на другу половину зустрічі.
Зоря здолала ослаблений СК Дніпро-1 завдяки дублю Громова
Після перерви Зоря відвантажила супернику три м'ячі, два з яких забив Артем Громов. Наприкінці зустрічі дніпряни все ж зуміли відквитати один гол, але на розподіл очок це не вплинуло.
Після 12-ти турів УПЛ Зоря – 5-та, СК Дніпро-1 залишається на 12-й сходинці.
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