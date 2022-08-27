"Можу лише привітати Верес з перемогою. Після того, як рахунок став 1:1, обидві команди хотіли виграти. На жаль, ми програли, але я побачив крок вперед та покращення гри у порівнянні з попереднім поєдинком.

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У першому таймі мали два-три перспективних моменти, хоча і наш суперник також створював. Але на цьому відрізку матчу ми були попереду, вели в рахунку, розуміли, що нам потрібен другий гол…

Утім, маємо те, що маємо. Мусимо засукати рукави та працювати ще більше", – цитує Скрипника офіційний сайт Ворскли.

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