Переможний гол на останніх секундах надихнув Вірта на забіг у стилі Клоппа – відеоогляд матчу Ворскла – Верес – 1:2
18:24 - Читать на русском
Ворскла поступилася Вересу в рамках 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Валерій Кучеров 81’
Михайло Шестаков 90+6’
81’ Валерій Кучеров
90+6’ Михайло Шестаков
Віктор Скрипник розраховував набрати перші очки після поразки в стартовому турі від своєї колишньої команди, але Верес, схоже, одна з найслабших команд чемпіонату лише на папері.
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Реальність же така, що рівняни поки йдуть без втрат. Слідом за Чорноморцем капітулювала й Ворскла. Сьогодні переможний гол вдалося забити на останніх секундах гри. Юрій Вірт на емоціях здійснив карколомний забіг, як любить робити Юрген Клопп, щоб відсвяткувати разом зі своїми футболістами.
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