Ворскла поступилася Вересу в рамках 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Віктор Скрипник розраховував набрати перші очки після поразки в стартовому турі від своєї колишньої команди, але Верес, схоже, одна з найслабших команд чемпіонату лише на папері.

Верес на останніх секундах вирвав перемогу у Ворскли – нефарт Феліпе, "режим Мессі" від Пасіча і нетиповий для УПЛ азарт

Реальність же така, що рівняни поки йдуть без втрат. Слідом за Чорноморцем капітулювала й Ворскла. Сьогодні переможний гол вдалося забити на останніх секундах гри. Юрій Вірт на емоціях здійснив карколомний забіг, як любить робити Юрген Клопп, щоб відсвяткувати разом зі своїми футболістами.