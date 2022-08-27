"Могу только поздравить Верес с победой. После того, как счет стал 1:1, обе команды хотели выиграть. К сожалению, мы проиграли, но я увидел шаг вперед и улучшение игры по сравнению с предыдущим поединком.

Победный гол на последних секундах вдохновил Вирта на забег в стиле Клоппа – видеообзор матча Ворскла – Верес – 1:2

В первом тайме было два-три перспективных момента, хотя и наш соперник также создавал. Но на этом отрезке матча мы были впереди, вели в счете, понимали, что нам нужен второй гол.

Впрочем, имеем то, что имеем. Должны засучить рукава и работать еще больше", – цитирует Скрипника официальный сайт Ворсклы.

Верес на последних секундах вырвал победу у Ворсклы – нефарт Фелипе, "режим Месси" от Пасича и нетипичный для УПЛ азарт