Скрипник по-философски воспринял очередное поражение Ворсклы
Главный тренер Ворсклы Виктор Скрипник прокомментировал поражение от Вереса (1:2) в рамках 2-го тура УПЛ.
"Могу только поздравить Верес с победой. После того, как счет стал 1:1, обе команды хотели выиграть. К сожалению, мы проиграли, но я увидел шаг вперед и улучшение игры по сравнению с предыдущим поединком.
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В первом тайме было два-три перспективных момента, хотя и наш соперник также создавал. Но на этом отрезке матча мы были впереди, вели в счете, понимали, что нам нужен второй гол.
Впрочем, имеем то, что имеем. Должны засучить рукава и работать еще больше", – цитирует Скрипника официальный сайт Ворсклы.
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