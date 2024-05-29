Передусім слід поговорити про дві путівки до кваліфікації Ліги конференцій, на які претендували відразу три клуби: Полісся, Рух та СК Дніпро-1. Завдяки перемозі над резервом Шахтаря (2:0) житомирський клуб уже в дебютному сезоні у прем’єрці гарантував собі місце у єврокубках.

Безвольна поразка "гірників" у Житомирі позбавила Рух місця в ЛК, що породило чимало обурення та теорій змов в українському в інфополі: мовляв, команда Маріно Пушіча злила матч Поліссю, а резерв Динамо (1:2), який приїхав на Арену-Львів, бився до останнього. Уже після звітних матчів, з’явилися чутки, що почесний президент Руха Григорій Козловський позбавив представників Шахтаря можливості проживання на території відпочинкового комплексу Emily Resort, на полях якого донецький клуб проводив тренування.