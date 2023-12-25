"Я був у Ворсклі з літа 2022 року, прийшов новий тренер зі своїми заморочками. Поки ми з командою звикали один до одного, минув час. Здавалося, останні п’ять ігор чемпіонату виграємо та займаємо п’яте місце! Усі молодці, всі красені.

Ворскла може втратити свого лідера – Скрипник прагне знекровити колишню команду

Але влітку 2023 року трапляється те, що трапляється. Ідуть найкращі гравці. По-перше, Вася Кравець. Лівий захисник, стабілізував у нас гру позаду. З ним і Женя Павлюк підріс. Та й інші захисники теж майстерність мають. Але Кравець іде. Йде Таулант Сефері, який провів 13 голів за чемпіонат.

Іде важливий півзахисник Денис Олійник. У Дениса колосальний досвід, м’яча не боїться, взагалі таких гравців можна на пальцях перерахувати. Одночасно Ворсклу покидають три основні гравці. Олійник не хотів покидати Ворсклу? Я в курсі. Але клуб і гравці не зійшлися на умовах. Ворскла хотіла по-своєму, гравець – по-своєму, не зійшлися, це нормальна ситуація. Страждає в такому разі вболівальник команди, і тренер, якому цей гравець був потрібен.

Ми щойно врятували, можна сказати, сезон. Дістали Олександрію, посіли п’яте місце. Всі задоволені. Але в мене йдуть три гравці. Замість них приходить молодь та два бразильці, в оренду. І повернувся Якубу. Один бразилець зламався за місяць, другий грає нормально, але йому ще треба звикати до жорсткості та в’язкості українського чемпіонату.

І ось відповідь на ваше запитання, чому почали слабко, а потім розігралися. Це процес. Ти спочатку сідаєш, а потім воно виростає і дає плоди. І з’являється можливість наступного кроку", – поділився Скрипник в інтерв'ю Українському футболу.

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