"Я был в Ворскле с лета 2022 года, пришел новый тренер со своими заморочками. Пока мы с командой привыкали друг к другу, прошло время. Казалось, последние пять игр чемпионата выигрываем и занимаем пятое место! Все молодцы, все красавцы.

Ворскла может потерять своего лидера – Скрипник хочет обескровить бывшую команду

Но летом 2023 года случается то, что случается. Уходят лучшие игроки. Во-первых, Вася Кравец. Левый защитник, стабилизировал у нас игру сзади. С ним и Женя Павлюк подрос. Да и другие защитники тоже мастерство имеют. Но Кравец уходит. Уходит Таулант Сефери, который провел 13 голов за чемпионат.

Уходит важный полузащитник Денис Олейник. У Дениса колоссальный опыт, мяча не боится, вообще таких игроков можно на пальцах пересчитать. Одновременно Ворсклу покидают три основных игрока. Олейник не хотел покидать Ворсклу? Я в курсе. Но клуб и игроки не сошлись на условиях. Ворскла хотела по-своему, игрок – по-своему, не сошлись, это нормальная ситуация. Страдает в таком случае болельщик команды, и тренер, которому этот игрок был нужен.

Мы только что спасли, можно сказать, сезон. Достали Александрию, заняли пятое место. Все довольны. Но у меня уходят три игрока. Вместо них приходит молодежь и два бразильца, в аренду. И вернулся Якубу. Один бразилец сломался за месяц, второй играет нормально, но ему еще надо привыкать к жесткости и вязкости украинского чемпионата.

И вот ответ на ваш вопрос, почему начали слабо, а потом разыгрались. Это процесс. Ты сначала садишься, а потом оно вырастает и дает плоды. И появляется возможность следующего шага", – поделился Скрипник в интервью Украинскому футболу.

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