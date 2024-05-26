"Я скажу три вещи. В первую очередь я хочу поблагодарить Кривбасс, который играл с позиции силы и одержал победу (3:0 над Минаем, – прим.), когда все говорили, что там что-то случится. Это только хорошо для нашего украинского футбола.

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Второе. Своей игрой мы заслужили на вылет.

В-третьих, я поблагодарил ребят. Мы собираемся в воскресенье, что-то еще будет. Сейчас что-то говорить – это будет слишком. Мы все расстроены.

Здесь что-то комментировать, рассказывать, показывать или еще что-нибудь – это только издеваться над самими собой. Никто не хочет это делать. Все прекрасно понимают, в какой ситуации мы сейчас находимся. Поздравляем Верес, что они нас обыграли. Это единственное, что я хочу сказать. Футбол – это такая штука, что там не только цветы или победы.

Готов ли я работать с командой в Первой лиге? Еще раз говорю: я все сказал. Что будет дальше – каждый узнает", – сказал Скрипник в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, контракт 54-летнего специалиста с Металлистом 1925 рассчитан до 31 декабря 2026 года.

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