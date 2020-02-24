toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Скрипник – найкращий тренер 19 туру УПЛ

20:33 378 Читать на русском
Скрипник – найкращий тренер 19 туру УПЛ
Віктор Скрипник / фото: Зоря

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник визнаний найкращим у 19-му турі Прем'єр-ліги.

Експертна рада Всеукраїнського об'єднання тренерів назвала 50-річного фахівця найкращим серед наставників, які виводили свої команди на матчі 19-го туру УПЛ.

УПЛ – найбільш грубий європейський чемпіонат, Львів у топ-10 світового рейтингу

Нагадаємо, підопічні Скрипника в стартовому матчі весняної частини сезону на виїзді мінімально обіграли Маріуполь (2:1).

Наразі, Зоря розташувалася на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ. В активі луганського клубу 37 очок. Відставання від лідера УПЛ Шахтаря складає 20 очок.

"У Динамо – великі проблеми": Десна награла на нічию, або В чому ветеран Шахтаря погодився із Михайличенком

blog_ava
Світоліна похизувалась фото з Венгером
07:30
8368
Теги
УПЛ Віктор Скрипник Віктор Скрипник Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Зоря Зоря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
сек
Ліверпуль
22:00
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук