"Скрипка не може грати прекрасну музику без однієї струни": агент зірки Ювентуса – про першу втрату очок в Серії А

Густаво Дибала, брат нападника Ювентуса Пауло Дибали, залишив саркастичне повідомлення на адресу тренерського штабу "б'янконері".

У твіттері Густаво Дибала написав: "Скрипка не може грати прекрасну музику, якщо їй не вистачає однієї струни".

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Ця цитата – випад на адресу головного тренера команди Мауріціо Саррі, який не випустив Дибалу на поле в матчі Серії А проти Фіорентини, який закінчився безгольовою нічиєю. туринці вперше втратили очки в новому сезоні.

Зауважимо, що, швидше за все, Дибала отримає практику в найближчих матчах, оскільки травму отримав вінгер команди Дуглас Коста, який був основним в перших іграх Юве в цьому сезоні.

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