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"Скрипка не может играть прекрасную музыку без одной струны": агент звезды Ювентуса – о первой потере очков в Серии А

06:00 113 Читати українською
"Скрипка не может играть прекрасную музыку без одной струны": агент звезды Ювентуса – о первой потере очков в Серии А
Пауло Дибала / фото из соцсетей

Густаво Дибала, брат нападающего Ювентуса Дибалы, оставил саркастическое сообщение в адрес тренерского штаба "бьянконери".

 

В твиттере Густаво Дибала написал: "Скрипка не может играть прекрасную музыку, если ей не хватает одной струны".

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Эта цитата – выпад в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри, который не выпустил Дибалу на поле в матче Серии А против Фиорентины, который закончился безголевой ничьей. туринцы впервые потеряли очки в новом сезоне.

Заметим, что, скорее всего, Дибала получит практику в ближайших матчах, поскольку травму получил вингер команды Дуглас Коста, который был основным в первых играх Юве в этом сезоне.

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Италия Пауло Дибала Пауло Дибала Ювентус Ювентус Фиорентина - Ювентус
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