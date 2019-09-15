Ювентус втратив Дугласа Косту перед матчем Ліги чемпіонів проти Атлетіко

Бразильський вінгер не зможе допомогти туринцям у стартовому матчі Ліги чемпіонів.

Дуглас Коста зазнав травми у матчі третього туру Серії А проти Фіорентини, інформує Tuttosport.

Конте жорстко відреагував на скарги Саррі про нерівні умови Інтера та Ювентуса

Хавбеку довелося покинути поле вже на 8 хвилині зустрічі через пошкодження м'язів. Його замінив Федеріко Бернардескі. За попередніми даними, Коста пропустить щонайменше два тижні, тому Ювентусу доведеться обходитись без бразильця у першому турі Ліги чемпіонів проти Атлетіко (18 вересня).

Мессі повернувся до тренувань з Барселоною перед матчем Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд

До слова, колишня зірка Шахтаря відзначився двома асистами у трьох матчах Серії А 2019/20.