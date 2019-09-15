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Ювентус втратив Дугласа Косту перед матчем Ліги чемпіонів проти Атлетіко

14:22 138 Читать на русском
Ювентус втратив Дугласа Косту перед матчем Ліги чемпіонів проти Атлетіко
Дуглас Коста / Getty Images

Бразильський вінгер не зможе допомогти туринцям у стартовому матчі Ліги чемпіонів.

 

Дуглас Коста зазнав травми у матчі третього туру Серії А проти Фіорентини, інформує Tuttosport.

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Хавбеку довелося покинути поле вже на 8 хвилині зустрічі через пошкодження м'язів. Його замінив Федеріко Бернардескі. За попередніми даними, Коста пропустить щонайменше два тижні, тому Ювентусу доведеться обходитись без бразильця у першому турі Ліги чемпіонів проти Атлетіко (18 вересня).

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До слова, колишня зірка Шахтаря відзначився двома асистами у трьох матчах Серії А 2019/20.

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Фіорентина - Ювентус Дуглас Коста Дуглас Коста Ювентус Ювентус Атлетіко Атлетіко Італія Ліга чемпіонів
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