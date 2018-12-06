Скоулз: Якщо Еррера не може віддати простий пас, йому не місце в Манчестер Юнайтед

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз розкритикував іспанського хавбека Андера Ерреру.

"Під час матчу Манчестера з Арсеналом Ріо Фердинанд питав: "Чи може Еррера віддати цей м'яч Погба?".

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Перед ним було 10 метрів простору. Потрібно було віддати пас на 25 метрів – це просте завдання. Якщо Еррера не здатний на це, значить, йому не місце в Манчестер Юнайтед", – цитує Скоулза Sky Sports.

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