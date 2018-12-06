toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ ШАХТАР - ЛІОН АНДРІЙ ЛУНІН

Скоулз: Якщо Еррера не може віддати простий пас, йому не місце в Манчестер Юнайтед

13:57 1074 Читать на русском
Скоулз: Якщо Еррера не може віддати простий пас, йому не місце в Манчестер Юнайтед
Андер Еррера / Фото: соцмережі

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз розкритикував іспанського хавбека Андера Ерреру.

"Під час матчу Манчестера з Арсеналом Ріо Фердинанд питав: "Чи може Еррера віддати цей м'яч Погба?".

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Перед ним було 10 метрів простору. Потрібно було віддати пас на 25 метрів – це просте завдання. Якщо Еррера не здатний на це, значить, йому не місце в Манчестер Юнайтед", – цитує Скоулза Sky Sports.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: втрачена перемога "канонірів", божевільний геній Емері та провалений екзамен Моурінью

Англія15 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Арсенал: Середа 05 грудня 2018

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
2 : 2
Арсенал
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Андер Еррера Андер Еррера Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
22
год
:
41
хв
Атлетіко
14:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук