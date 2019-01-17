Скоулз вірить, що Моурінью сам спланував своє звільнення з Манчестер Юнайтед

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Пол Скоулз висунув цікаву теорію звільнення Жозе Моурінью з посади головного тренера клубу.

"Я відчував, що Жозе не хоче залишатися в клубі. Він чудово все спланував. Його прес-конференції викликали збентеження і були дуже негативними. Було зрозуміло, що футболісти не хочуть грати за нього.

Сульшер стартував із рекордних 6-ти перемог на чолі Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Басбі

Моурінью посварився з Антоніо Валенсією, одним з найприємніших хлопців в світі. З Антоніо неможливо посваритися. Їхній конфлікт став для мене знаком, що справи йдуть не так, як потрібно.

Жозе став скаржитися ще під час передсезонної підготовки. Постійно говорив, що його гравці недостатньо хороші. Мені це не сподобалося з самого початку", – цитує слова Скоулза Goal.

Нагадаємо, Моурінью в грудні звільнили з посади наставника МЮ, а на його місце призначили легенду манкуніанців Уле Гуннара Сульшера.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року