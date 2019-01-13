Сульшер стартував із рекордних 6-ти перемог на чолі Манчестер Юнайтед і повторив досягнення легендарного Басбі

Манчестер Юнайтед у 22-му турі англійської Прем'єр-ліги здобув шосту перемогу поспіль у всіх турнірах під керівництвом Уле Гуннара Сульшера.

Новий керманич МЮ почав із 6-ти перемог поспіль, повідомляє Sky Sports Statto.

Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенхем завдяки фантастичному Де Хеа та продовжив переможну серію Сульшера

Сульшеру підкорилося відразу 2 рекорди "червоних дияволів". Він став першим фахівцем, який здобув 6 перемог із 6-ти стартових матчів на чолі Юнайтед у всіх турнірах. А також 45-річний норвежець повторив досягнення легендарного Метта Басбі, який, як і Сульшер, виграв 5 із 5-ти перших поєдинків у чемпіонаті.

Басбі встановив це досягнення у серпні-вересні 1946 року. Шотландець працював із манкуніанцями в 1958-1971 рр. (із перервами) та здобув 13 трофеїв, серед яких 5 чемпіонств і Кубок європейських чемпіонів-1968.

Відзначимо, що в неділю Манчестер Юнайтед мінімально здолав Тоттенхем на виїзді завдяки голу Маркуса Решфорда.