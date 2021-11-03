"Погба потребує того, щоб за ним постійно доглядали. Це має бути хтось, кого він повністю поважає, хтось досвідчений має бути поруч із ним завжди.

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Скільки йому років? 28 – він справді досвідчений футболіст. Але він один із тих, хто й у 35 років залишиться тим самим гравцем. Він продовжить робити безглузді речі, наприклад катати м'яч, привертаючи увагу людей і демонструючи, який він сильний та технічний. У випадку Погба найважливіше – концентрація. Він іноді просто поринає у світ мрій.

Коли він грав у Ювентусі, він був чудовий, тому ми його підписали. Навколо нього були досвідчені хлопці – Пірло, Буффон, К'єлліні, Бонуччі – та агресивний тренер. Йому буде потрібен такий підхід до 35 років", – наводить слова Скоулза Daily Mail.

До слова, Поль провів 13 поєдинків у складі Манчестер Юнайтед у поточному сезоні, у яких віддав 7 результативних передач. Цікаво, що Погба усі свої результативні дії зробив у перших 4 турах АПЛ.

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