Скоулз пояснив, чого не вистачає Погба у Манчестер Юнайтед
Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба отримав на горіхи від легенди "червоних дияволів" Пола Скоулза.
"Погба потребує того, щоб за ним постійно доглядали. Це має бути хтось, кого він повністю поважає, хтось досвідчений має бути поруч із ним завжди.
"Він влаштував погром у клубі за останні роки": Скоулз знищив Погба за провал у матчі з Ліверпулем
Скільки йому років? 28 – він справді досвідчений футболіст. Але він один із тих, хто й у 35 років залишиться тим самим гравцем. Він продовжить робити безглузді речі, наприклад катати м'яч, привертаючи увагу людей і демонструючи, який він сильний та технічний. У випадку Погба найважливіше – концентрація. Він іноді просто поринає у світ мрій.
Коли він грав у Ювентусі, він був чудовий, тому ми його підписали. Навколо нього були досвідчені хлопці – Пірло, Буффон, К'єлліні, Бонуччі – та агресивний тренер. Йому буде потрібен такий підхід до 35 років", – наводить слова Скоулза Daily Mail.
До слова, Поль провів 13 поєдинків у складі Манчестер Юнайтед у поточному сезоні, у яких віддав 7 результативних передач. Цікаво, що Погба усі свої результативні дії зробив у перших 4 турах АПЛ.
Аталанта знову втратила перемогу над Ман Юнайтед – дубль Роналду, феєрія Сапати, Маліновський не зіграв вперше у сезоні