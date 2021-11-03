"Погба нуждается в том, чтобы за ним постоянно ухаживали. Это должен быть кто-то, кого он полностью уважает, кто опытный должен быть рядом с ним всегда.

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Сколько ему лет? 28 – он действительно опытный футболист. Но он один из тех, кто и в 35 лет останется тем же игроком. Он продолжит делать бессмысленные вещи – такие как катать мяч, привлекая внимание людей и демонстрируя, какой он сильный и технический. В случае Погба самое важное – концентрация. Он иногда просто погружается в мир мечтаний.

Когда он играл в Ювентусе, он был великолепен, поэтому мы его подписали. Вокруг него были опытные ребята – Пирло, Буффон, Кьеллини, Бонуччи – и агрессивный тренер. Ему потребуется такой подход к 35 годам", – приводит слова Скоулза Daily Mail.

К слову, Поль провел 13 матчей в составе Манчестер Юнайтед в текущем сезоне, в которых отдал 7 результативных передач. Интересно, что Погба все результативные действия сделал в первых 4 турах АПЛ.

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