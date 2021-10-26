"Погба виходить на поле в перерві, щоб спробувати допомогти команді і, можливо, хоч щось відіграти. Ніби виглядає солідно, намагається утримати м'яч, намагається показати, наскільки він сильний в центрі поля... і дарує гол супернику.

Сульшер втратив довіру гравців Манчестер Юнайтед і може бути звільнений до найближчого матчу

Пізніше його вилучають через безглуздий підкат, і тепер команда вдесятьох програє 0:5. Ви повинні подумати, якщо Уле залишиться тренером – чи побачимо ми Погба знову у футболці Юнайтед? Він влаштував погром у клубі за останні роки. Всі знають, який він талант, всі йому довіряють, кожен тренер довіряє йому, намагається віддати йому керування грою і дозволити йому бути тим гравцем, яким він був.

Але попри всю цю метушню навколо він досі не підписав контракт, майже змусив клуб переплачувати, а потім він виходить і робить таке. Не зрозумійте мене неправильно, Уле не винен, але це частина того, що призвело до нинішнього стану Юнайтед", – цитує Скоулза Goal.

Фіаско імені Сульшера, хворобливе Ель Класіко з ідеальним трансфером Реала та лихі "Люди в чорному" – огляд вікенду