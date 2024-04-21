"Усі вже чекають на мене в Динамо, запитують: "Артеме, це правда, що тобі запропонували роботу в Динамо?". Я відповідаю: "Думаю, Ігор Михайлович буде не проти, але всьому свій час".

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Я хочу стати чемпіоном з Динамо вже не як гравець, а як працівник клубу. Думаю, це скоро станеться. Чи правда, що я хочу працювати скаутом по нападниках? Так", – сказав Мілевський у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, нещодавно Артем оголосив про відновлення футбольної кар'єри, ставши гравцем медіафутбольного клубу IGNIS.

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