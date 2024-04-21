"Все уже ждут меня в Динамо, спрашивают: "Артем, это правда, что тебе предложили работу в Динамо?". Я отвечаю: "Думаю, Игорь Михайлович будет не против, но всему свое время".

Милевский официально возобновил карьеру игрока – экс-форвард Динамо нашел себе новый клуб

Я хочу стать чемпионом с Динамо уже не как игрок, а как работник клуба. Думаю, это скоро произойдет. Правда ли, что я хочу работать скаутом по нападающим? Да", – сказал Милевский в комментарии сказал Милевский в комментарии Sport Express.

Напомним, недавно Артем объявил о возобновлении футбольной карьеры, став игроком медиафутбольного клуба IGNIS.

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