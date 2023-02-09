23-річний воротар збірної України почувався щасливим, адже кількома ефектними сейвами приєднався до звитяги над єгиптянами. У мікс-зоні по завершенні матчу Лунін дав короткий коментар.

Сейви Луніна і розкішна комбінація у відеоогляді матчу Аль-Ахлі – Реал – 1:4

"У нас багато відсутніх. Ми намагаємося продовжувати у такому ж темпі. Треба грати добре, атакувати й контролювати гру. Складно грати з вісьмома відсутніми, але ми провели досить хороший матч", – цитує Луніна Defensa Central.

Суперником Реала у фіналі Клубного чемпіонату світу буде Аль-Хіляль із Саудівської Аравії. Матч відбудеться вже 11 лютого. У воротах, ймовірно, теж стоятиме Лунін, адже невідомо, чи встигне до цього часу відновитись Куртуа.

Для Андрія поєдинок проти Аль-Ахлі став вже 9-м у сезоні у всіх турнірах за "бланкос". Три матчі українцю вдалось відстояти на нуль.

Реал вийшов у фінал Клубного ЧС, розгромивши Аль-Ахлі – Лунін рятував і став одним із найкращих