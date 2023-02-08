Команда Карло Анчелотті не без проблем здолала Аль-Ахлі у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2022. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

У півфіналі Клубного чемпіонату світу, який проходить в Марокко, зійшлись Аль-Ахлі та Реал. Найкраща команда Африки минулого сезону на шляху до цього матчу пройшла новозеландський Окленд Сіті та американський Сіетл Саундерс. Натомість Реал у статусі переможця Ліги чемпіонів був звільнений від попередніх раундів і стартував одразу з 1/2 фіналу.

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Реал розпочав дуже жваво і вже на 2-й хвилині мав шанс – Начо у штрафному майданчику готувався прийняти м'яч і пробити, але в останній момент захисники підчистили. Мадридці володіли тотальною перевагою, а поодинокі вилазки суперника не становили особливої загрози. На 16-й хвилині Кроос з перспективного штрафного вирішив подати у воротарський – прямо на голкіпера єгиптян. За мить пробивав Модріч – знову у руки Ель-Шенаві. Рюдігер у наступній атаці замикав головою навіс з кутового – всюдисущий воротар Аль-Ахлі на місці.

Мохамед Шеріф огризнувся виходом лівим флангом і ударом з гострого кута – м'яч пролетів над поперечиною, хоча Лунін контролював ситуацію. В середині тайму Абдельмонем добивав з району одинадцятиметрової позначки – наш співвітчизник виконав карколомний стрибок, але сфера пройшла над воротами.

Вінісіус втік від опікуна лівим флангом і цілив у дальній кут – неточно. За мить вже Родріго накрутив захист і з того ж флангу намагався перекинути кіпера – повз стійку. На 30-й хвилині після тривалого розіграшу кутового Лунін у падінні відбив сферу після пострілу у ближній кут. Притисли єгиптяни – уже третій кутовий поспіль. Лунін впевнено керує захистом, роздаючи вказівки партнерам.

Great save from Lunin to ensure an acute shot didn’t somehow creep in at the near post pic.twitter.com/I7joAAwH5H — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 8, 2023

Вальверде під тиском суперника з льоту закручував у дальній кут – голкіпер накрив сферу. Час від часу мадридці немов знущалися з суперників, довго перепасовуючись між собою біля штрафного Аль-Ахлі і змушували єгиптян витрачати сили у спробах перехопити м'яч.

На 42-й хвилині Реал забив. Помилка оборони (Метвалі намагався перехопити закидання від Крооса і махнув повз м'яч), Вінісіус вийшов сам на сам і перекинув сферу через голкіпера. За трохи Жуніор з розвороту хотів вивести Родріго віч-на-віч, але задум не вдався. Аль-Ахлі на останній хвилині намагався запресингувати мадридців у їхньому штрафному, але ледь не пропустив вдруге – контратаку на стадії завершального удару запоров Начо.

Одразу після відпочинку Реал подвоїв перевагу. Модріч розрізав захист суперника і віддав на Родріго у штрафний, той пробив, кіпер зреагував, а Вальверде першим зіграв на добиванні.

Ель-Шахат у відповідь бив з меж штрафного з правого флангу у дальній кут – повз ворота. Єгиптяни намагались вивести Шеріфа сам на сам, але Лунін вийшов з воріт і встиг забрати м'яч. Камавінга запустив Вінісіуса лівим флангом, той увірвався у штрафний і намагався пробити, але Ель-Шенаві вийшов на перехоплення і не дозволив забити.

На 63-й хвилині Аль-Ахлі заробив пенальті – Камавінга зніс Ель-Шахата на лінії карного. Маалул з позначки розвів Луніна і м'яч по різних кутах. Єгиптяни, окрилені успіхом, заграли з подвійною силою. Афша з близької відстані дивом не влучив у ворота, пробивши над поперечиною.

Мохамед після прострільної передачі міг вийти на побачення з Луніним, але не дотягнувся до м'яча. За мить Андрій знову реагує на замикання після кутового у ближній кут, виносячи у падінні сферу на кутовий. Браво! На 80-й хвилині Лунін запобіг черговій спробі виходу сам на сам, вибігши далеко за межі штрафного. Наприкінці матчу арбітр довго вивчав VAR на предмет порушення правил на Вінісіусі на лінії штрафного і таки призначив одинадцятиметровий. До м'яча підійшов Модріч, але не зміг переграти Ель-Шенаві (останній вгадав напрям удару і в падінні забрав сферу).

Родріго на останній хвилині основного часу міг ставити крапку у матчі, але з лівого флангу пробив вище. Арбітр подарував єгиптянам 8 хвилин надії, але цим скористався Реал – Родріго віддав п'ятою на Себальйоса, той також п'ятою віддав назад і бразилець забив. Аль-Ахлі мав шанс скоротити, але знову вище всяких похвал зіграв Лунін. На 8-й доданій Аррібас, який тільки-но з'явився на полі, поставив масну крапку у матчі.

У фіналі Клубного ЧС-2022 Реал зіграє з Аль-Хілялем. Поєдинок відбудеться у суботу, 11 лютого. Третє місце розіграють Фламенго і Аль-Ахлі.

Андрій Лунін отримав від Sofa Score оцінку 7,4 – четвертий бал у складі Реала після Родріго, Вальверде і Аррібаса. В активі українця 4 сейви (три з них – після ударів з меж штрафного).

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