Півзахисник Бетіса і збірної Іспанії Іско не зіграє на чемпіонаті Європи.

Іспанець впевнено провів сезон 2023/24 у складі Бетіса і міг розраховувати на виклик від наставника Луїса де ла Фуенте до збірної Іспанії, яка зіграє на Євро-2024.

Український легіонер з АПЛ не рветься на Євро-2024 – він має зуб на збірну України

Як повідомляє Marca, у Іско діагностували перелом малогомілкової кістки. Найближчим часом лікарі та тренерський штаб Бетіса оцінять, чи потрібна півзахиснику операція.

У поточному сезоні Іско зіграв за "зелених" у 36 матчах у всіх турнірах. В активі іспанця дев'ять голів та сім результативних передач. Нагадаємо, що півзахисник виступав тривалий час за мадридський Реал, у складі якого п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів.

Чемпіонат Європи стартує 14 червня в Німеччині. Збірна Іспанія на груповому етапі зіграє проти Хорватії, Італії та Албанії.

"Грецький Роберто Карлос" – проґавив перемогу на Євро, страждав у Інтері та дружив з Роналдо