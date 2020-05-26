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Скільки в Італії готові платити за Циганкова – скромні цифри, які не влаштовують Динамо

12:13 891 Читать на русском
Скільки в Італії готові платити за Циганкова – скромні цифри, які не влаштовують Динамо
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про попит на динамівця Віктора Циганкова в Італії.

"Люди, близькі до італійських клубів, на мій запит відповіли, що в Італії за Циганкова зараз реально могли б дати 12-13 млн євро. Чому нижче його ринкової вартості?

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По-перше, не гравець ЄС – потрібно когось вигнати для того, щоб взяти Циганкова. По-друге, зараз карантин – ціни взагалі посипляться. Третє – травми, у нього цей момент в голові залишиться. Але за моєю інформацією, Динамо не продасть Циганкова дешевше, ніж за 20+ млн", – сказав Співаковський.

До слова, за Динамо Циганков провів 146 офіційних матчів, забив 53 м'ячі і віддав 45 гольових пасів. У першому ж сезоні після відходу Ярмоленка (2017/18) Віктор став лідером киян. Вінгер оформив своєрідний дабл-дабл: 17 голів, 14 асистів. Після зупинки футболу вартість динамівця на Трансфермаркт впала з 20 до 16 млн євро.

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Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Трансфери Динамо Київ ТаТоТаке
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