Сколько в Италии готовы платить за Цыганкова – скромные цифры, которые не устраивают Динамо

Ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о спросе на динамовца Виктора Цыганкова в Италии.

"Люди, близкие к итальянским клубам, на мой запрос ответили, что в Италии за Цыганкова сейчас реально могли бы дать 12-13 млн евро. Почему ниже его рыночной стоимости?

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Во-первых, не игрок ЕС – нужно кого-то выгнать для того, чтобы взять Цыганкова. Во-вторых, сейчас карантин – цены вообще посыпятся. Третье – травмы, у него этот момент в голове останется. Но по моей информации, Динамо не продаст Цыганкова дешевле, чем за 20+ млн", – сказал Спиваковский.

К слову, за Динамо Цыганков провел 146 официальных матчей, забил 53 мяча и отдал 45 голевых пасов. В первом же сезоне после ухода Ярмоленко (2017/18) Виктор стал лидером киевлян. Вингер оформил своеобразный дабл-дабл: 17 голов, 14 ассистов. После остановки футбола стоимость динамовца на Трансфермаркт упала с 20 до 16 млн евро.

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