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Циганков мав шанс змінити Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркісу готові були платити солідну суму

11:33 1870 Читать на русском
Циганков мав шанс змінити Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркісу готові були платити солідну суму
Віктор Циганков (праворуч) не став міняти Динамо на Арсенал

Віктор Циганков мав усі шанси перейти в Арсенал Лондон. Гравця збірної України почали активно "вести" ще в епоху Арсена Венгера.

Як стало відомо "Футбол 24", у 2018 році Арсенал цікавився Циганковим. Тодішній тренер Унаї Емері просив дізнатися більше про гравця київського Динамо та його вартість. Зрештою, Арсенал готовий був заплатити 10-15 мільйонів євро. При цьому Трансфермаркт тоді оцінював його у 8-13 млн, а потім вартість стрімко злетіла вгору.

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Більше того, Циганков був під увагою Арсенала ще з часів роботи Венгера, який покинув команду після сезону 2017/18. Футболіст і його батько відповіли, що вони поки не хотіли б розглядати інші варіанти, бо прагнуть чогось досягти в Києві і ще не готові до виклику в АПЛ.

У Динамо Циганков провів 146 офіційних матчів, забив 53 м'ячів і віддав 45 гольових пасів. У першому ж сезоні після відходу Ярмоленка (2017/18) Віктор став лідером киян. Вінгер оформив своєрідний дабл-дабл: 17 голів, 14 асистів.

Після зупинки футболу вартість динамівця на Трансфермаркт впала з 20 до 16 млн євро.

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Джерело: Футбол 24
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