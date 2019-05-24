Скічко: Не виключено, що цього разу Суркіс запросить іноземця

Журналіст каналу 2+2 Вадим Скічко прокоментував польським ЗМІ можливість призначення Адама Навалки в київське Динамо.

"Я думаю, що Хацкевич може піти, але хто може його замінити? У Динамо є така традиція запрошувати на посаду головного тренера тільки колишніх гравців. Ми називаємо їх "динамівськими серцями".

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Ці "серця" не завжди дають очікувані результати. Може, тому президент вважає, що час порушити цю традицію? Не виключено, що він запросить іноземця. Шахтарем успішно керують іноземці – Мірча Луческу та Паулу Фонсека. Хоча, на мою думку, проблема Динамо не лише у тренері. Все йде від президента і директорів.

Як Навалку сприймають в Україні? Пам'ятають його як тренера суперника України на Євро-2016, але це все. Його робота у Леху була мені дивною. Дуже невдало", – сказав Скічко WP Sportowe Fakty.

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