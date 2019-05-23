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Динамо може запросити Навалку – він виводив збірну Польщі на ЧС-2018

15:12 2466 Читать на русском
Динамо може запросити Навалку – він виводив збірну Польщі на ЧС-2018
Адам Навалка / соцмережі

Екс-наставник збірної Польщі Адам Навалка може замінити Олександра Хацкевича на посаді головного тренера Динамо.

Київське Динамо роздумує над запрошенням колишнього наставника збірної Польщі Адама Навалки, повідомляє Команда 1, посилаючись на польські джерела.

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На чолі "кадри" фахівець дістався 1/4 фіналу Євро-2016, де в серії пенальті поступився майбутньому переможню турніру – Португалії. Також вивів команду на чемпіонат світу-2018, але там вдалого результату показати не вдалось – виліт на груповому етапі.

У сезоні 2018/19 Адам Навалка працював у Леху, де грає Володимир Костевич, але був звільнений по ходу сезону через невдалі результати.

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