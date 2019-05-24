Міг замінити Шевченка у збірній України, став розчаруванням року – Динамо дивує польські ЗМІ виборами тренера

Київське Динамо начебто веде активні переговори з новими іноземними кандидатами на головного тренера. Адам Навалка і не тільки – дехто вважає, що це точно краще, ніж Хацкевич, але що думають на батьківщині чвертьфіналіста Євро-2016?

Напередодні українські ЗМІ розповсюдили інформацію про можливе призначення колишнього головного тренера збірної Польщі замість Олександра Хацкевича. Навалка близький до Динамо і навіть незабаром приїде до Києва – "сенсаційне призначення у великий клуб із сусідньої країни". Так польські журналісти зустріли першу звістку від своїх українських колег, які посилаються на... джерела з Польщі. А між тим, тамтешні інсайдери мовчать, і лише дехто скептично киває головою. Дива та й годі, а може, просто агентські штучки. Це було б великим сюрпризом, здивовано запитує телеканал Polsat Sport.

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To byłoby spore zaskoczenie ️ https://t.co/U4xRCBC5bj — Polsat Sport (@polsatsport) 23 травня 2019 р.

Журналіст Каміль Рогульскі, який спеціалізується на українському футболі, вважає, що подібний трансфер має ілюзорні шанси на реалізацію. "Адам Навалка тішиться великою повагою на Сході. Його розглядали серед кандидатів на головного тренера, якби Шевченку не пішло в Лізі націй. Тому так – Навалка перебуває у довгому списку Динамо, але без конкретики, та й шанси, зрештою, є ілюзорні".

Adam Nawałka ma duże poważanko na Wschodzie. Był w gronie kandydatów na selekcjonera, gdyby Szewczence powinęła się noga w Lidze Narodów.

Więc - tak, Adam Nawałka jest na długiej liście DK, ale bez konkretów i szanse koniec końców są iluzoryczne. https://t.co/G6NIzlvvPD — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) 23 травня 2019 р.

Варто відзначити, що в Польщі цього наставника настільки критикують, що навіть подекуди приписують головну заслугу, виліт лише у серії пенальті чвертьфіналу Чемпіонату Європи-2016 від майбутніх переможців португальців, його попереднику Форналіку. Мовляв, саме той підготував серйозну команду, а Навалка прийшов на все готове. Пана ж Вальдемара безславно звільнили за провал відбору ЧС-2014 (Україна тоді двічі обіграла "біло-червоних"), але саме він став головним переможцем завершеного сезону – виграв Екстракласу зі скромним П'ястом, для якого це перший трофей за 74-річну історію існування.

Повертаючись до Навалки. Цей 61-річний фахівець відомий своєю одержимістю до деталей, перефекціонізму та забобонів. Як жартують польські вболівальники, за його можливим призначенням у Києві стоїть лобі компаній, які займаються обладнанням для роздягалень, а також видавець книг про фен-шуй. "У передчутті ери низького пресингу", – додають інші. "Наближається кінець світу", – не розуміють треті.

Практично всі його успіхи пов'язані лише зі збірною Польщі – з 2015 по 2017 навіть визнавали тренером року на батьківщині. А ось фактично єдиний серйозний тріумф на клубному рівні датується ще 2001-м роком, коли його Вісла виграла чемпіонат і Кубок ліги. Натомість гучний провал у Леху змушує призадуматися. До слова, одним із винуватцем у Навалки став талановитий український захисник Володимир Костевич. Екс-гравець Карпат провів лише 2 матчі в основі з останніх 7-и для тренера. У цих іграх 3 поразки з 5-и загалом, які стались при Навалці.

Журналіст Gazeta Wyborcza запитує, чи Динамо добре придивилось до того, що творилось у Леху Навалки в сезоні 2018/19. За 11 турів лише 5 перемог – ці 800 тисяч злотих (понад 5,5 млн гривень) для тренерського штабу за 4 місяці стали однією з найбільших інвестицій в очки для польського футболу, іронізує Sport.pl. Ситуація в обох клубах доволі подібна – обидва вже призабули, коли брали останній серйозний трофей, а їхнє керівництво відоме неоднозначною трансферною політикою і специфічними методами управління, які прийнято сильно критикувати в середовищі фанатів та журналістів.

Pytanie, czy Dynamo Kijów dobrze przyjrzało się temu, co działo się w Poznaniu https://t.co/QTrFv6XU8G — Radosław Nawrot (@RadoslawNawrot) 24 травня 2019 р.

Динамо, схоже, також робить ставку на його тренерське ім'я. У Леху це зовсім нещодавно завершилось визнанням Навалки "розчаруванням сезону" серед тренерів за версією порталу Weszlo. Керівництво познанського клубу не розуміло, чому тренер йде проти клубної політики, зокрема, запланованої кадрової революції в команді. Показові й результати голосування на порталі Sportowe Fakty. Якщо за те, щоб Навалка прийняв пропозицію Динамо (поляки загалом високо оцінюють рівень київського клубу), висловилися 74% опитаних, то вірять у ймовірність такого варіанту вже значно менше – 16%.

Навалка – загалом персона, яка любить все навколо контролювати і вирішувати. Навіть у Леху, де трансферами займається не головний тренер, а цілий комітет, він намагався зламати систему та отримати право першого голосу. Завершилось дуже швидкою і гучною відставкою, тоді як сам клуб опустився на найнижче місце за 13 років (з Навалкою були 11-ми, завершились сезон 8-ми), причому рівень місцевої ліги останнім часом ще більше підупав.

Це варіант, який трохи нагадує Олега Блохіна – той також очолив Динамо на хвилі пам'яті про успіхи зі збірною своєї країни, а в підсумку навіть у кваліфікацію ЛЧ не вийшов з киянами. З поправкою, що Навалка вміє працювати з зірками європейських клубів. Крім того, пан Адам завжди висуває клубам умову працевлаштувати весь свій тренерський штаб – як це буде корелюватися з постійною присутністю "динамівських сердець" у ролі помічників, не відомо.

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Його контракт коштуватиме киянам не дуже й більше, ніж Хацкевича. Однак щодо здатності Навалки розвивати молодих талантів є серйозні сумніви. Чого вартий приклад динамівця Томаша Кендзьори, якого тренер навіть не взяв на ЧС-2018, поклавшись на досвідчених і перевірених бійців, але не вийшовши навіть з групи. Може, якби такий тренер прийшов тоді, коли було більше дорогих легіонерів, це і спрацювало б. Зараз же з цим варіантом Ігор Суркіс просто ризикує витратити купу грошей на трансферні забаганки польського фахівця, які можуть принести приблизно той же результат, що і при Хацкевичу.