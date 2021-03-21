Після заяви про відхід Йоахіма Льова зі збірної Німеччини після Євро-2020 на місце нового наставника Бундестім почали сватати саме Ганса-Дітера Фліка. На це відреагував голова правління "Ротен".

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"Я сказав Фліку, що ми ним і справді дуже задоволені. Нам варто довести справу, прописану у контракті, до кінця. Я сказав про це Гансі недвозначно. Той факт, що Флік покине Баварію влітку не має нічого спільного з реальністю. Це факт", – цитує Румменігге Sport1.de.

До слова, мюнхенці під керівництвом 56-річного фахівця лідирують у Бундеслізі, на 4 пункти випереджаючи РБ Лейпциг. Також продовжується боротьба в ЛЧ – на стадії 1/4 Баварія зіграє з ПСЖ.

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