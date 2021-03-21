После заявления об уходе Йоахима Лёва со сборной Германии после Евро-2020 на место нового наставника Бундестим начали сватать именно Ганса-Дитера Флика. На это отреагировал председатель правления "Ротен".

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"Я сказал Флику, что мы действительно ним очень довольны. Нам следует довести дело, прописанное в контракте, до конца. Я сказал об этом Ганси недвусмысленно. Тот факт, что Флик покинет Баварию летом не имеет ничего общего с реальностью. Это факт", – цитирует Румменигге Sport1.de.

К слову, мюнхенцы под руководством 56-летнего специалиста лидируют в Бундеслиге, на 4 пункта опережая РБ Лейпциг. Также продолжается борьба в ЛЧ – на стадии 1/4 Бавария сыграет с ПСЖ.

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