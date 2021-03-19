"У чвертьфіналі залишилися тільки сильні суперники. Це вісім найкращих команд Європи. Буде важливо продемонструвати два сильних виступи. Ми хочемо пройти в наступний раунд.

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Передусім я зосереджений на грі зі Штутгартом. Це буде наша 18-я гра за 11 тижнів. За цей короткий час команда знову показала багато чудових результатів, зокрема у останніх іграх", – цитує Фліка прес-служба мюнхенського клубу.

До слова, вже стала відома турнірна сітка на шляху до вирішального матчу поточного розіграшу Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі Баварія зіграє проти ПСЖ, а у півфіналі переможець цієї пари зустрінеться з сильнішим у протистоянні Манчестер Сіті та дортмундської Борусії.

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